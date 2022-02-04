Затримано 5 учасників злочинної групи, які вимагали у громадянина ₴700 тис. неіснуючого боргу

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва правоохоронцями на «гарячому» затримано трьох громадян Азербайджану та двох громадян України, які вимагали грошові кошти у приватного підприємця (ч. 4 ст. 189 КК України).

Як встановлено слідством, зловмисники, серед яких одна жінка, висловили вимогу до потерпілого про необхідність погашення неіснуючого боргу у сумі майже 700 тис. гривень. Щоб змусити чоловіка виплатити ці кошти, учасники злочинної групи погрожували йому фізичним насильством.

Під час передачі частини грошових коштів у сумі 10 тис. доларів США, яка здійснювалась під контролем правоохоронців, зловмисників затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вказаним особам готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Також перевіряється їхня причетність до вчинення аналогічних злочинів на території міста Києва.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими Солом’янського УП ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження співробітників ДСР Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура