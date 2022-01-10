Затримано агента російських спецслужб, який спланував низку терактів в Одесі (відео)

Співробітники СБУ викрили агента російської військової розвідки, який спланував серію терактів в Одеській області. Зловмисника затримали «на гарячому», коли він вербував виконавця для майбутніх злочинів.

За інформацією СБУ, агентом виявився іноземець, який періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб. Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаної Придністровської молдавської республіки.

Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведення диверсій та терористичних актів. Уже встановлено, що він організував підпал військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року, облив пам’ятник загиблим у війні з РФ українцям.

Наступними об’єктами посягання агента мали стати офіси волонтерських та громадсько-політичних структур патріотичного спрямування, а також військова техніка в Одеській області.

Таким чином російські спецслужби хотіли провести інформаційно-психологічні спецоперації в контексті нібито «наявності на території Одеського регіону проросійського підпілля та антиукраїнських настроїв населення».

Співробітники СБУ затримали організатора під час його зустрічі із виконавцем. Зловмисник ставив нове завдання щодо підпалу військової техніки та передав гроші за попередній підпал автомобіля ЗСУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття та документування зловмисників проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

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