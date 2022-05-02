Затримано чергового «бізнесмена», який брав понад $12000 за незаконне переаравлення чоловіків через кордон

30 квітня оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі поліції в Чернівецькій області затримали одного з учасників групи під час організації нелегального перетину кордону.

За даними поліцейських, зловмисники розміщували інформацію про надання послуг із вивезення військовозобов’язаних чоловіків за кордон у месенджерах, надсилали дату, час та координати місця зустрічі; надалі допомагали перейти «туристам» кордон поза офіційними пунктами пропуску.

Вартість такого трансферу — 6100 доларів США з однієї особи.

Наразі у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затриманий місцевий мешканець. Його затримали поліцейські спільно з СБУ 30 квітня під час спроби незаконного перетину кордону.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України