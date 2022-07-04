Затримано членів угруповання, які викрали з поштового відділення Держспецзв’язку цінностей на 90 млн.

Попри воєнний стан в країні Державне бюро розслідувань продовжує роботу із виявлення та притягнення до відповідальності осіб, що вчинили будь-який злочин, віднесений до компетенції Бюро. Жоден зі злочинів не лишається поза увагою працівників ДБР. Системна протидія організованій злочинності триває.

Державне бюро розслідувань викрило злочинне угрупування яке скориставшись воєнним часом пограбувало одне із київських відділень Держспецзв’язку на 90 млн грн.

Група осіб, у тому числі колишні правоохоронці, на початку березня поточного року, скориставшись воєнним станом та обстрілами прилеглої до відділення території, проникла до приміщення Державного підприємства спеціального зв’язку та викрала з поштових відправлень ювелірні вироби із золота та срібла, а також готівку на загальну суму близько 90 мільйонів гривень.

В результаті змістовних та чітко спланованих оперативно-слідчих заходів ДБР встановило усіх учасників злочинної організації. Наразі троє осіб затримано. Працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання фігурантів та осіб, які також можуть бути причетні до крадіжки.

Також перевіряється можлива причетність до злочину працівників Держспецзв’язку.

Під час слідчих дій у фігурантів виявлено та вилучено готівку, близько 8 кг ювелірних виробів із золота та срібла (сережки, перстні, ланцюжки, кільця, підвіски та ін.), декілька одиниць вогнепальної зброї з бойовими набоями до неї без дозвільних документів, а також осколково-фугасні снаряди до важкої техніки.

Затримані підозрюються у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з проникненням в інше приміщення, вчинених у великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Досудове розслідування триває.

Оперативний супровід здійснює Головне оперативне управління ДБР. Процесуальне керівництво — Київська міська прокуратура.

ДБР