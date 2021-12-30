Затримано чоловіка, який кинув «коктейль Молотова» в генконсульство РФ у Львові

У Львові затримали зловмисника, який скоїв напад на консульство Росії в ніч на 24 грудня Чоловік кинув в огорожу представництва «коктейль Молотова».

Правоохоронці затримали чоловіка, який напав на генконсульство РФ у Львові.

«З останніх провокацій, це пляшка із запальною сумішшю, яку кинули в російське консульство в місті Львів. Нещодавно було затримано особу, яка вчинила цей злочин», – розповів він.

Наразі ведуться слідчі дії із затриманими, а також людьми, які можуть бути замовниками нападу.

Нагадаємо, в огорожу генерального представництва Російської Федерації невідомий жбурнув пляшку з легкозаймистою рідиною. Через інцидент ніхто не постраждав, збитків диппредставництву не завдано.

До Міністерства закордонних справ Росії викликали тимчасового повіреного у справах України Василя Покотило. Відомство висловило рішучий протест через інцидент біля генконсульства РФ у Львові. У МЗС вимагають, щоб Україна виконувала міжнародні зобов’язання щодо забезпечення безпеки російських дипломатичних і консульських представництв. // slovoidilo.ua