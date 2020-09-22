Затримано чоловіка, який квадрокоптером намагався переслати наркотики до СІЗО

Слідчі готують зловмиснику повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вчора близько 15-ї під час патрулювання території поблизу слідчого ізолятора на вулиці Дегтярівській правоохоронці помітили підозрілого чоловіка. Під час перевірки у нього виявили квадрокоптер та речовини, схожі на наркотичні. 32- річного уродженця Київської області затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як встановили правоохоронці, затриманий за допомогою квадрокоптера намагався перекинути наркотичні засоби на територію СІЗО. У ході першочергових слідчих дій поліцейські вилучили у зловмисника дрон, мобільний телефон, більше 40 пакетів з ймовірно наркотичною речовиною та кілька пластинок з таблетками. Уже з’ясовано, що він раніше неодноразово судимий за скоєння різних майнових злочинів: крадіжки, шахрайства, незаконне заволодіння автотранспортом та наркозлочини. Крім того на час затримання він перебував у розшуку поліцією Київської області за вчинення злочину, повязаного з незаконним обігом наркотиків

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вилучені речові докази направили на проведення відповідних експертиз.

На даний час слідчі під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури готують затриманому повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть усі обставини цієї події та інших осіб, причетних до неї.

Як зазначив начальник поліції Києва Андрей Крищенко, структурні підрозділи столичної поліції постійно зорієнтовані на боротьбу з наркозлочинністю, а особливо на документування збуту заборонених речовин, в тому числі й через так звані «закладки», що є однією з основних вимог громади Києва до столичної поліції:

«Упродовж цього року на території Києва викрито 467 фактів збуту наркотиків. 177 наркозбувачам повідомлено про підозру, 115 з яких — так звані «закладчики», 56 зловмисників заарештовано. Окрім цього з початку року викрито 47 наркопритонів, припинено діяльність 15 так званих Інтернет-магазинів із продажу наркотиків, перекрито 2 міжнародні та 52 міжрегіональних каналів постачання наркотиків до столиці.

Загалом протягом восьми місяців нинішнього року на території столиці з незаконного обігу вилучено понад 700 кг. наркотиків та більше 3,5 тони прекурсорів на загальну суму 141 млн. гривень», — додав генерал поліції Андрій Крищенко.

Відділ комунікації поліції Києва