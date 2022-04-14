Затримано чоловіка, який обікрав квартиру мешканця Шевченківського району столиці

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Порушник поцупив з помешкання гроші та техніку. Наразі йому вручено повідомлення про підозру та за скоєння крадіжки з проникненням до житла йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Подія трапилась в середині лютого цього року у Шевченківському районі столиці. До поліції звернувся мешканець району та повідомив, що невідомі обікрали його квартиру на вулиці Новоукраїнській.

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Як повідомив начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, правоохоронці прийняли заяву у потерпілого та негайно провели оперативно-розшукові заходи, аби встановити причетних до злочину осіб:

«Завдяки злагодженим та професійним діям співробітників карного розшуку столичного главку та оперативників Шевченківського управління поліції квартирного крадія затримано. Ним виявився 42-річний місцевий мешканець, котрий у листопаді минулого року звільнився з місць позбавлення волі за аналогічні злочини. Ми з’ясували, що чоловік потрапив до помешкання шляхом підбору ключа. З оселі зловмисник поцупив 500 доларів США, 34 тисячі гривень, ноутбук та планшет».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище. Під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

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