Затримано чоловіка, який стріляв в охоронця магазину через зауваження про відсутність маски

Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення 32-річним киянином хуліганських дій із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 КК України).

Інцидент стався у приміщенні магазина, що розташований в ТРЦ на проспекті Перемоги.

Встановлено, що чоловік зайшов до магазину без захисної маски, у зв’язку з чим охоронець зробив йому зауваження. Не бажаючи дотримуватися карантинних заходів, чоловік дістав предмет схожий на пістолет та зробив 2 постріли в охоронця.

Внаслідок події охоронець отримав тілесні ушкодження в область голови та тулуба.

Зловмисника затримали на місці події в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві.

Київська міська прокуратура