Затримано чоловіка, який «замінував» столичну станцію метро «Вокзальна»

Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно зі слідчими управлінням поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві затримано зловмисника, який здійснив завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху.

Так, 29 липня 2020 року невідомий чоловік повідомив по спецлінії «102» про підготовку вибуху на станції метро «Вокзальна» КП «Київський метрополітен».

Для перевірки вказаного повідомлення станцію метро «Вокзальна» було закрито на вхід та вихід, евакуйовано понад 300 пасажирів, метропотяги прослідували станцію без зупинки. Огляд станції метрополітену здійснювався кінологами із залученням службових собак, експертами вибухотехнічних та пожежотехнічних експертиз НДЕКЦ ГУНП у м. Києві. За результатами обстеження підозрілих предметів, а також вибухонебезпечних предметів та речовин не виявлено.

Наразі особу, яка здійснила неправдиве повідомлення, встановлено та затримано в порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 29-річний мешканець столиці.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 259 КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Мотиви його вчинку встановлюються.

Прес-служба прокуратури міста Києва