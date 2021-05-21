Затримано чоловіка, який збував вогнепальну зброю та боєприпаси на території Київщини

За процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури викрито та затримано місцевого мешканця під час збуту вогнепальної зброї та бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, фігурант на протязі 2020-2021 років збував бойові припаси на території Київської області.

На цей час правоохоронцями задокументовано 2 епізоди продажу патронів та обрізу мисливської рушниці.

Крім того, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисника виявлено та вилучено корпус ручної гранати та патрони до зброї.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Встановлюються можливі спільники затриманого.

Викрито посадовця прокурорами спільно із співробітниками Фастівського районного відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та Фастівського районного управління поліції ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури