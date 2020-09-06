Затримано чотирьох злодіїв з Київщини, які викрали гроші у Зарічненському районі

Повідомлення про викрадені кошти із будинку 34-річного жителя села Дібрівськ надійшло на спецлінію 102 вчора, четвертого вересня, близько 16:30. Поліцейські оперативно затримали чотирьох осіб із характерною етнічною ознакою, авто яких запам’ятали місцеві жителі.

Слідчо-оперативна група встановила, що вдома перебувала тільки дружина заявника, яка на момент скоєння злочину поралася на території господарства, тож ключ залишила у вхідних дверях. Почувши підозрілий шум, вона пішла до будинку. Однак, на порозі зустрілася із незнайомкою, яка одразу зрозуміла, що її викрили на викраденні грошей. Господиня намагалась її затримати, схопивши рукою за одяг, але тій вдалося вирватися. Зловмисниця поспіхом вибігла та сіла в автомобіль, відкрито заволодівши 6 тисячами гривень і 3800 доларами США.

У результаті проведених розшукових заходів та завдяки пильності місцевих мешканців, які запам’ятали авто «Skoda Superb» на іноземній реєстрації та напрямок руху, поліцейські виявили транспортний засіб орієнтовно за 50 кілометрів у селі Біле Володимирецького району. У салоні перебували двоє чоловіків та двоє жінок із характерною етнічною ознакою — жителі Київської області, віком від 32-х до 51-го року. Під час проведення поверхневої перевірки поліцейські виявили в авто грошові кошти в сумі 7180 доларів США, 4250 євро, близько 10000 грн. Автомобіль та зловмисників доставили на територію відділення поліції.

Усіх чотирьох затримали в порядку статті 208 Кримінального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 3 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж, поєднаний із проникненням у житло) тривають слідчі дії.

Поліцейські перевіряють також зазначених осіб на причетність до вчинення інших аналогічних правопорушень.

Відділ комунікації поліції Рівненської області