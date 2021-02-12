Затримано двох ізмаїльчан, які через ревнощі нанесли тяжкі тілесні ушкодження знайомому

Наразі потерпілий в тяжкому стані знаходиться в реанімаційному відділенні, а правопорушники – в ізоляторі тимчасового тримання.

Про подію поліцейські дізналися від працівників медичного закладу. Правоохоронці встановили, що 48-річний потерпілий прийшов в гості до своєї приятельки, де вони разом з її 50-річним співмешканцем та їхнім 52-річним знайомим розпивали спиртні напої. Запідозривши гостя у залицянні до жінки, господар з товаришем побили чоловіка – його ушпиталили з забоями та численними травмами голови.

«Поліцейські повідомили обом фігурантам про підозру за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України, слідчі клопочуть про обрання їм запобіжного заходу – тримання під вартою. За нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження зловмисникам загрожує від семи до десяти років позбавлення волі», — коментує хід досудового слідства т.в.о. начальника Ізмаїльського районного відділу поліції Олександр Кучугура.

Ізмаїльський районний відділ поліції в Одеській області