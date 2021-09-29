Затримано двох мешканців Скадовська, які вербували людей з метою їхньої експлуатації за кордоном

Фігуранти підшукували на території Миколаївської області громадян з навичками керування суднами. За незаконні морські перевезення мігрантів з Туреччини до Італії та інших європейських країн обіцяли жертвам стабільний заробіток у 4000 доларів США. Слідчі вже повідомили затриманим про підозру.

У ході спецоперації слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Миколаївській області спільно з працівниками УСБУ в Миколаївській області, під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури припинили незаконну діяльність групи осіб, яка займалась вербуванням судноплавців задля їхньої експлуатації у країнах Шенгенської зони.

Під час розслідування поліцейські встановили, що впродовж тривалого часу двоє мешканців Херсонщини у змові з особами, які перебувають за кордоном, підшукували на території Миколаївської області громадян з навичками керування суднами. Користуючись уразливим станом своїх жертв та їхнім скрутним матеріальним становищем, фігуранти обіцяли чоловікам стабільний заробіток у 4000 доларів США за незаконні морські перевезення мігрантів з Туреччини до Італії та інших європейських країн.

Двох фігурантів 45-ти та 57-ми років слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у м. Скадовськ, а за місцями їхнього мешкання провели ряд санкціонованих обшуків. Також обшуки проводилися за адресами проживання інших осіб, причетних до вчинення злочину. У зловмисників правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи, які використовувались у незаконній діяльності.

Нині обом чоловікам слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. За скоєне фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області