Затримано двох мешканців Житомира, які вимагали у підприємця 17,5 тис. доларів (фото)

Житомирською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання грошових коштів, поєднаного з погрозою знищення майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 189 КК України).

У понеділок, 31 травня, завдяки спільним скоординованим діям обласної прокуратури, поліції та Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України викрито двох осіб, які вимагали від приватного підприємця грошові кошти.

Зокрема, вимагачів затримано у Житомирі, вдень, на одній із вулиць міста, безпосередньо під час одержання ними частини раніше обумовленої суми — 5 000 доларів США.

Загалом зловмисники, погрожуючи знищенням майна, з корисливих мотивів, вимагали від приватного підприємця передати їм 17 500 доларів США під приводом нібито боргових зобов’язань перед іншою особою.

Наразі обох затримано у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та застосування запобіжних заходів.

Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції в області.

Додатково: стосовно одного з фігурантів справи обласною прокуратурою ще раніше скеровано до суду обвинувальний акт за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, за повернення якого інші особи також вимагали грошові кошти та були затримані «на гарячому».

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури