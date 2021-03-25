Затримано двох осіб, які за $16 тис. обіцяли «вирішити» земельні питання у Держгеокадастрі столиці

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито двох осіб, які вимагали у громадянина неправомірну вигоду в розмірі близько 16 000 доларів США за подальший вплив на прийняття рішення службовою особою Головного управління Держгеокадастру в м. Києві за (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, двоє осіб, посилаючись на свої впливові зв’язки у Головному управлінні Держгеокадастру в м. Києві, вимагали від громадянина зазначені кошти за прийняття службовими особами вказаного державного органу позитивного рішення з приводу поділу земельних ділянок на менші, шляхом присвоєння їм нових кадастрових номерів та отримання відповідних витягів на земельні ділянки.

Передача неправомірної вигоди здійснювалася у 4 етапи.

24 березня 2021 року після отримання четвертої частини обумовленої суми у розмірі 5 900 доларів США вказаних осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі їм готується повідомлення про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

У межах слідства перевіряється причетність до злочину окремих працівників Головного управління Держгеокадастру в м. Києві.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві та працівниками ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура