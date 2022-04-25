Затримано двох вінничан, які намагалися пошкодити адміністративне приміщення поліції (відео)

Порушники раніше притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення пограбування та розбійного нападу. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, слідство готує матеріали для повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

За словами начальника Відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Ігоря Сандула, ввечері 22 квітня камери відеонагляду зафіксували, як двоє чоловіків грубо порушували громадський порядок, намагаються пошкодити вхідні двері та фасад опорного пункту поліції, поламати камеру відеоспостереження.

Поліцейські відразу ідентифікували осіб хуліганів та їх затримали.

Зловмисники, віком 36 та 39 років, перебували в стані алкогольного сп’яніння. Раніше вони затримувались поліцією за вчинення майнових злочинів.

Дії затриманих підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Такий злочин карається позбавленням волі до 4 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області