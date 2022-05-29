Затримано двох зловмисниць, які «зняли порчу» за сотню тисяч гривень

Дві жінки промишляли на Звенигородщині. Вони у довірливих пенсіонерів викрали понад 100 тисяч гривень. Наразі суд обрав зловмисницям запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

До поліції звернулися рідні 76-річної жительки Скаливатки, які повідомили про крадіжку. Пенсіонерка розповіла, що 14 квітня до неї завітали дві незнайомки, які запевнили, що на неї та її сина зведено “порчу”. Обманом жінкам вдалося винести з дому бабусі 2 500 євро та 700 доларів.

Також до правоохоронців звернулася 74-річна мешканка села Вотилівка. Схема була схожа — 25 травня прийшли дві жінки, почали розмову про “порчу”, і викрали у старенької понад 21 тисячу гривень.

Як розповіли обидві потерпілі, жінки забирали гроші та обіцяли зняти прокляття за допомогою певного ритуалу.

Про те, що сталося пенсіонерки не одразу розказали рідним. Лише згодом, коли зрозуміли що їх ошукали, вирішили повідомити про інцидент.

Правоохоронцям вдалося встановити, що кримінальне правопорушення скоїли раніше судима 61-річна та 44-річна жительки Звенигородки. Їх затримали у процесуальному порядку статті 208 КПК України. Речові докази правоохоронці вилучили.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом Звенигородської окружної прокуратури затриманим повідомили про підозру. У суді їм обрали запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Правопорушницям загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області