Затримано ексдепутата Коломийської міськради, який перебував у міжнародному розшуку за скоєння смертельної ДТП

Після тривалого переховування за кордоном від правоохоронних органів, фігуранта затримали у Польщі та екстрадували до України. 5 січня цього року суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У листопаді 2016 року в Івано-Франківській області трапилася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє пішоходів. Під час досудового розслідування слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України встановили, що наїзд на пішоходів здійснив водій автомобіля Audi – колишній депутат однієї з місцевих рад Івано-Франківщини.

Після проведення відповідних експертних досліджень слідчі ГСУ Нацполіції повідомили фігурантові про підозру у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинуло кілька осіб.

Аби уникнути відповідальності за скоєння тяжкого злочину, підозрюваний одразу ж покинув територію України. Правоохоронці терміново оголосили його в міжнародний розшук.

Після кількох років переховування за кордоном фігуранта затримали правоохоронні органи на території Республіки Польща.

4 січня цього року правопорушника екстрадували в Україну в рамках міжнародного співробітництва.

Вчора, 5 січня, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва експосадовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами ГСУ)