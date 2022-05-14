Затримано експосадовця, який підробляв документи для виїзду чоловіків призовного віку за кордон

Співробітники відділення поліції №1 Ужгородського районного управління поліції у співпраці з оперативниками СБУ отримали інформацію, що 35-річний мешканець одного з сіл неподалік Виноградова сприяє чоловікам призовного віку у незаконному перетині державного кордону України.

В ході слідства було встановлено, що за грошову винагороду колишній керівник одного з Центрів надання адміністративних послуг виготовляв підроблені документи, які надавали право чоловікам призовного віку перетинати кордон у період воєнного стану.

Правоохоронці провели ряд негласних слідчих розшукових дій, в результаті яких встановили, що сьогодні, 14 травня, зловмисник запланував зустріч з черговим клієнтом. Фігуранта затримали саме в момент отримання ним грошових коштів за незаконну послугу, яку оцінив у 14 тисяч доларів.

Слідчі вилучили всі речові докази з місця події, їх досліджуватиме експерт. Зловмисника, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

В поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів. Такі дії караються позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років.

Правоохоронці продовжують розслідування справи та встановлюють можливих спільників підозрюваного. Слідство триває.

Поліція Закарпатської області