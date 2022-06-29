Затримано гендиректора столичної авіакомпанії, який в умовах воєнного стану не повернув 10 орендованих вертольотів з Африки

У ході слідчо-оперативних дій Служба безпеки України затримала у Києві генерального директора однієї з приватних авіакомпаній. Він проігнорував вимоги воєнного часу і не повернув у держвласність орендовані вертольоти загальною вартістю майже півмільйона доларів США.

Ця авіаційна техніка мала бути задіяна для виконання бойових завдань Національною гвардією України під час повномасштабної агресії рф.

Натомість власник компанії заробляв десятки млн грн на суборенді літальних апаратів на території Західної Африки.

Встановлено, що у 2002 році одна з військових частин передала 9 багатофункціональних вертольотів Мі-8МТ і один Мі-8МТВ в оренду приватній компанії.

Згідно з умовами укладеного договору в разі введення воєнного стану та зобов’язувалася повернути повітряні судна на базовий аеродром.

Однак керівник авіакомпанії порушив вимоги закону і залишив гелікоптери закордоном.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст.114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших винних осіб та повернення вертольотів у власність держави.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

СБУ продовжує системну роботу із захисту оборонного потенціалу нашої країни.

Служба безпеки України