Затримано грабіжників, які побили киянина та зачинили його у гаражі

Двоє зловмисників вдарили киянина по голові та відібрали сумку. Далі непритомного потерпілого зачинили у гаражі та поїхали з місця події на авто, через яке у них триває судовий процес. За свої дії спільникам загрожує від семи до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

До столичної поліції звернувся місцевий мешканець із повідомленням про те, що у гаражі на вулиці Межовій на нього напали двоє чоловіків, заволоділи особистими речами та автомобілем «Шкода Октавія». На виклик були негайно скеровані співробітники кримінальної поліції та слідчо-оперативна група.

За інформацією начальника Подільського управління поліції Юрія Трембіцького, поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетні 47-річний киянин та 41-річний мешканець Київської області:

«Від заявника ми дізнались, що вже декілька років триває судовий процес щодо встановлення права власності на транспортний засіб. Проте один із правонаступників не захотів вирішувати ситуацію у законній спосіб, тому до скоєння злочину він залучив свого знайомого. Спільники дочекались моменту, коли потерпілий припаркував автомобіль біля гаражу та відвернувся, щоб зачинити ворота. У той момент один із фігурантів вдарив 56-річного чоловіка по голові, від чого він втратив свідомість. Далі порушники зірвали з потерпілого сумку, зачинили власника у гаражі та поїхали з місця події на авто, за яке судяться».

У ході невідкладних слідчих дій правоохоронці виявили транспортний засіб, який порушник залишив на зберігання у свого знайомого разом із речовими доказами. Обох підозрюваних слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури затриманим вже повідомлено про підозру за частиною другою статті 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний із насильством, яке є небезпечним для життя та здоров’я особи. Найближчим часом суд обере їм запобіжні заходи», — додав Юрій Трембіцький.

Окрім цього слідчим відділом Подільського управління поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі. Санкція найбільш тяжкого злочину передбачає від семи до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва