Затримано групу іноземців, які викрали з терміналу 100 тисяч гривень

Завдячуючи професіоналізму та оперативності працівників поліції зловмисників затримали у той момент, коли вони намагались покинути межі Київської області.

Так, у селищі Макарів невідомі особи вночі шляхом злому металопластикових дверей, проникли до продуктового магазину, звідки викрали термінал поповнення, де знаходилось близько 100 тисяч гривень.

У подальшому зловмисники термінал покинули у лісосмузі, підпаливши його.

Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів, спільними зусиллями працівників Управління карного розшуку поліціі Київщини, співробітниками Макарівського відділення поліції та бійців полку поліції особливого призначення зловмисників затримали на столичному вокзалі.

Ними виявилися п’ятеро громадян-іноземців, які проживали тимчасово у різних областях України.

Встановлено, що зловмисники розділили між собою викрадені гроші та перерахували їх на банківські картки своїм дружинам.

Фігуранти затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У них вилучені речові докази — банківські картки та автівка з держномерами іноземної реєстрації, на якій чоловіки скоїли злочин.

Як зазначив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов – затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Про затримання іноземців повідомлено МЗС України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Київської області