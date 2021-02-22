Затримано групу осіб, які займалися аферами під виглядом продажу автомобілів з Європи

Київською місцевою прокуратурою № 9 спільно зі слідчими Солом’янського УП ГУНП в м. Києві та працівниками Департаменту кіберполіції НПУ завдяки проведенню комплексу слідчих та розшукових заходів припинено діяльність групи осіб, які під приводом продажу автомобілів через інтернет шахрайським шляхом заволоділи коштами громадян (ч. 3 ст. 190 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, від шахрайських дій вказаної групи постраждали мешканці Києва, Одеси, Черкас та інших регіонів України.

Установлено, що учасники злочинної схеми з метою заволодіння коштами громадян розміщували на популярному інтернет сайті оголошення з приводу продажу автомобілів з Європи за заниженими цінами.

Надалі під час спілкування з потенційними покупцями зловмисники наголошували на необхідності здійснення авансових платежів та перерахунку додаткових коштів для розмитнення автомобіля. З метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілих учасники групи надсилали покупцям заздалегідь заготовлені фото із зображенням паспорту інших осіб (зокрема, ошуканих ними раніше).

Отримавши кошти від потерпілих, зловмисники вимикали мобільні телефони та видаляли з сайту відповідні оголошення.

Шляхом оперативного реагування місцевої прокуратури та працівників кіберполіції затримано двох осіб — мешканців м. Суми, причетних до злочинної схеми. Наразі вказаним особам повідомлено про підозру за фактом вчинення шахрайства із використанням електронно обчислювальної техніки, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

На теперішній час досудове розслідування триває, встановлюються інші учасники злочинної схеми та потерпілі.

Якщо ви стали жертвою подібної афери упродовж 2020-2021 років, просимо звернутися до Солом’янського УП ГУНП у м. Києві або до Київської місцевої прокуратури N 9.

Нагадаємо, відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура