Затримано групу військовослужбовців, які торгували зброєю (фото)

До складу злочинного угруповання входили військові, які проходять службу в Одеській та Донецькій областях. Зловмисники налагодили продаж зброї і боєприпасів та їх постачання із зони проведення ООС. Організатора та ще одного активного учасника затримано, їм уже повідомлено про підозру.

Влітку оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України (ДБН НПУ) отримали інформацію про те, що деякі військовослужбовці налагодили продаж вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів на території Одеської та Донецької областей. Інформацію зареєстрували та спільно зі слідчими Головного слідчого управління (ГСУ) і оперативниками Департаменту карного розшуку (ДКР) розпочали документування діяльності злочинного угруповання.

Для викриття осіб, причетних до розкрадання та незаконного збуту зброї, поліцейським знадобилося шість місяців. Упродовж цього часу правоохоронці встановили організаторів і учасників угруповання, місця знаходження схронів зброї та задокументували збут автомата Калашникова, пістолета Макарова, тротиловх та димових шашок, підствольного гранатомету, гранат Ф-1 та РГД-5 й запали до них, бронежилетів та набоїв різного калібру. Загалом проведено оперативні закупки вогнепальної зброї, набоїв та боєприпасів на майже 15 000 доларів США.

У ході спільної спецоперації оперативників ДБН, ДКР та слідчих ГСУ Нацполіції, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України та за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД, членів злочинної групи затримано. Одночасно проведено санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів на території Одеської та Донецької областей і в автомобілях, які зловмисники використовували в своїй злочинній діяльності.

Головне слідче управління Нацполіції розслідує кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.

Організатора та ще одного активного учасника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм уже повідомлено про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України