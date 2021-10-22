Затримано харків’янина, який переховувався від суду за вчинення вбивства таксиста

30-річний чоловік вбив людину, а після винесення вироку вирішив уникнути правосуддя.

У грудні 2014 року зловмисник їхав в автомобілі таксі. Під час руху він декілька разів вдарив ножем таксиста, який від отриманих поранень помер у лікарні.

Після винесення Київським районним судом Харкова вироку, обвинувачений подав апеляційну скаргу, проте колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду скасувала вирок першої інстанції та призначила йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Зловмисник почав переховуватись від відбування призначеного покарання та був оголошений у розшук.

22 жовтня працівники Управління карного розшуку за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області затримали розшукуваного у Харкові.

Найближчим часом чоловік буде направлений до місць позбавлення волі для відбування покарання.

Відділ комунікації поліції Харківської області