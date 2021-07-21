Затримано іноземця, ймовірно, причетного до організації шахрайської схеми привласнення коштів вінничан

Вчора по обіді патрульні отримали орієнтування від працівників кримінальної поліції на автомобіль Ford Focus, водій якого може бути причетним до вчинення шахрайських дій в м. Вінниці.

Завдяки камерам відеонагляду інспектори встановили напрямок, у якому рухався розшукуваний легковик. За декілька хвилин один з екіпажів патрульних виявив автомобіль на вулиці Князів Коріатовичів. Чоловіка, який був за кермом, затримали. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Зловмисником виявився 37-річний громадянин Російської Федерації. Його підозрюють у виманюванні шахрайським методом грошей у вінничан. Чоловік у складі злочинної групи ошукував людей поважного віку під приводом продажу дорогоцінних речей відомих брендів. Насправді це були дешеві підробки відомих торгових марок.

Зі слів потерпілих, зловмисники підходили до них на вулиці, представляючись громадянами Німеччини, які начебто терміново розпродували своє майно, щоб виїхати на батьківщину.

80-річний вінничанин віддав шахраям 1000 доларів США та 13 000 гривень, придбавши у шахраїв годинник начебто відомої марки, столові прибори та ручний масажер. Ще одна потерпіла — 70-річна вінничанка, — придбавши комплект начебто ексклюзивного посуду за 5000 гривень, вирішила одразу здати його до ломбарду. Саме там жінці пояснили, що це звичайний посуд, який вартує не більше 500 грн.

Під час огляду легковика поліцейські вилучили ряд речових доказів злочинної діяльності. Наразі слідство встановлює всі обставини справи.

Патрульна поліція Вінницької області