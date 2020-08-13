Затримано кіберзлочинців, які хотіли продати комплекс моніторингу мобільного зв’язку

Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки України викрили у Києві учасників організованої групи, які намагалися продати за майже 500 тис. євро спецзасіб негласного отримання інформації.

До складу угруповання входило декілька мешканців столиці, у тому числі технічні спеціалісти та IT-фахівці.

Цей комплекс міг як «прослуховувати» телефонні розмови, так і контролювати інтернет-трафік. Підпільну майстерню вони облаштували вдома в одного з учасників групи.

Під час спецоперації оперативники СБУ затримали трьох осіб при одержанні від замовника всієї суми грошей.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших причетних осіб.

Служба безпеки України