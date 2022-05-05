Затримано киянина-крадія, який більше трьох років переховувався від покарання

Слідчі довели вину правопорушника у скоєнні трьох крадіжок у Деснянському районі, за які суд засудив його до трьох років і шести місяців позбавлення волі. Однак чоловік проігнорував судове повідомлення та був оголошений у розшук.

До поліції Києва надходили повідомлення про крадіжки особистих речей громадян з камер схову супермаркетів та однієї крадіжки планшета, скоєні в Деснянському районі. Кожна подія була належним чином зареєстрована та для встановлення обставин правопорушення на місці працювала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці з’ясували, що до кримінальних правопорушень може бути причетний місцевий мешканець. Чоловік двічі у різних продуктових магазинах, користуючись відмичками викрадав речі відвідувачів, а третій раз на зупинці громадського транспорту скористався неуважністю перехожого та викрав його планшет.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку Деснянського управління поліції викрили правопорушника. Ним виявився 43-річний киянин, який з 2016 року скоював крадіжки та наркозлочини, за які його було притягнуто до кримінальної відповідальності.

Слідчі зібрали усю необхідну доказову базу та довели причетність затриманого до 3 епізодів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, а після завершення досудового розслідування передали обвинувальні акти разом із матеріалами кримінального провадження до Деснянського районного суду.

За скоєне фігурант отримав три роки та шість місяців тюремного ув’язнення, однак у вказаний час для виконання вироку засуджений не з’явився та близько трьох років перебував у розшуку. Днями оперативники Головного управління міста Києва спільно з розшуківцями Деснянського управління поліції розшукали та затримали злодія. Тепер найближчі три роки та шість місяців він проведе за ґратами.

Відділ комунікації поліції Києва