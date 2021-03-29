Затримано киянина та його спільника, які організували наркобізнес на території столиці

Поліцейські протягом доби викрили та повністю ліквідували незаконну діяльність чоловіків, встановили місцезнаходження нарколабораторії та заблокували три наркокрамниці. Організатору вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

У Києві близько 18-ї години вечора оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області затримали чоловіка, який підозрюється у системному збуті наркотиків та психотропів у столиці. У чоловіка вилучили розфасований амфетамін та пігулки екстазі, а також інші речі, які можуть вказувати на причетність до збуту.

Поліцейським чоловік зізнався, що розповсюджує заборонені речовини, але було зрозуміло, що він «працює» не сам.

Опрацьовуючи його контакти та зв’язки, правоохоронці за годину встановили особу, яка постачала збувача «товаром». Ним виявися 53-річний киянин. Поліцейські з’ясували, що чоловік пересувається на автомобілі іноземного виробництва темного кольору та може мати при собі заборонені речовини.

Близько 22-ї годин оперативники вже встановили його місцезнаходження та разом зі слідчими Деснянського управління поліції столичного главку провели невідкладний обшук в транспортному засобі. У результаті вилучено понад три кілограми амфетаміну, розфасований кокаїн, екстазі, «Альфа-PVP», канабіс та інші речові докази.

Встановлено, що чоловік організував та контролював діяльність трьох Інтернет-магазинів, створених у одному з популярних месенджерів. Своїм клієнтам пропонував різні види наркотиків та психотропів, ціна на які залежала від кількості замовлення та виду товару. Заборонені речовини збував особисто, а також за допомогою кур’єрів-закладників, одного з яких оперативники і затримали декілька годин до цього. Його місячний прибуток від такої діяльності сягав близько 200 тисяч гривень.

Проте, відпрацьовуючи спосіб життя, коло спілкування та маршрути пересування чоловіка, поліцейські звернули увагу, що він регулярно відвідує будинок в одному із сіл Київської області, хоча власності та родинних зав’язків там немає.

Вже вранці правоохоронці провели у даному будинку невідкладний обшук, під час якого в одній із кімнат виявили облаштовану підпільну нарколабораторію з виготовлення амфетаміну та прекурсору «фенілнітропропен». Устаткування лабораторії дозволяло виготовляли близько трьох кілограмів речовин за місяць.

Обох фігурантів було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а діяльність трьох наркокрамниць заблоковано.

За вказаними фактами розслідується два кримінальні провадження розпочаті за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Організатору вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Оперативники продовжують заходи для встановлення каналів постачання наркозасобів і психотропних речовин, а також можливих спільників фігурантів.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України