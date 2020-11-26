Затримано киянина, який збував наркотики через поштові відправлення

Чоловік організував у одній зі столичних квартир нарколабораторію з виготовлення психотропу. В подальшому збував товар клієнтам з Харківської області через один із поштових сервісів. За вчинене йому загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

До оперативників управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції (УБН ДБН НПУ) надійшла інформація, що на території Харківщини здійснюється розповсюдження амфетаміну, який надходить на територію області за допомогою сервісу поштових відправлень.

Під час оперативних заходів працівники поліції з’ясували, що амфетамін постачає 35-річний киянин. Чоловік в одній зі столичних квартир обладнав нарколабораторію, де виготовляв психотропну речовину – амфетамін. Товар він збував оптовими партіями і в роздріб, отримавши перед цим гроші на банківські картки.

Під час спільної операції оперативників ДБН НПУ, слідчих Харківщини та за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД організатора незаконного «бізнесу» затримали. За місцем мешкання фігуранта та за місцем розташуванням нарколабораторії у столиці проведено санкціоновані обшуки.

У результаті вилучено близько кілограма амфетаміну і прекурсор «фінілнітропоропен», 25 літрів ізопропілового спирту, обладнання та посуд для виготовлення наркотиків, а також фасувальні матеріали. Речові докази направлено на проведення експертного дослідження.

Слідчі Московського відділу поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Після висновків експертиз буде вирішуватися питання щодо відкриття кримінальних проваджень за ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) та ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.

За виготовлення та збут амфетаміну киянину загрожує до десяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Разом з цим проводяться подальші слідчо-оперативні заходи для встановлення інших осіб, причетних до збуту наркотичних засобів.

Департамент боротьби з наркозлочинності

Національної поліції України