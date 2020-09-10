Затримано киянина, який здійснив серію крадіжок з транспортних засобів

Зловмисник викрадав з автомобілів відеореєстратори, а потім здавав їх у ломбарди. За скоєне йому загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

Відпрацьовуючи територію Святошинського району столиці, працівники кримінальної поліції неподалік станції метро «Святошино» помітили чоловіка, поведінка якого викликала підозру. При собі він мав автомобільний відеореєстратор, походження якого пояснити не міг.

Поліцейські затримали чоловіка для з’ясування обставин та походження відеопристрою. У ході перевірки встановлено, що виявлений відеореєстратор чоловік викрав із салону однієї з автівок на вулиці Котельникова.

Як розповіла старша слідча Святошинського управління поліції Анастасія Суворова, зловмисником виявився неодноразово судимий за майнові злочини місцевий мешканець 1984 року народження, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі:

«Наразі встановлено, що зловмисник, розбиваючи скло проникав у салони автівок та викрадав звідти реєстратори, після чого здавав їх у ломбард. Зараз доведена причетність підозрюваного до вчинення трьох аналогічних злочинів на території району».

Затриманому слідчі повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва