Затримано колишнього хлопця дівчини, тіло якої знайшли в колодязі на Кіровоградщині

На Кіровоградщині в селі Кетрисанівка сталося жорстоке вбивство. В покинутому колодязі знайшли тіло 16-річної Вікторії Макаренко. У скоєнні злочину підозрюють колишнього хлопця дівчини. Поліція його вже затримала.

Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Тіло знайшли в покинутому колодязі

Вікторія зникла з 14 на 15 серпня. Увечері дівчина пішла у свою кімнату спати, проте серед ночі батько й мачуха виявили, що її в будинку немає. Хоча всі речі й паспорт були на місці.

Напередодні вдень Віка ходила в гості до своєї подружки Насті, яка живе по сусідству. Однак на питання батька остання відповідала, що не знає, де дівчина.

Вікторію шукали всім селом, приїхали правоохоронці, рятувальники. Оглянули місцеві озера, балки, але дівчата не знайшли.

Хтось із місцевих жителів згадав про занедбаний колодязь. Коли до нього підійшли, то виявили, що він закиданий свіжою травою. Колодязь розчистили і виявили тіло Вікторії. За повідомленням поліції, на тілі дівчинки є тілесні ушкодження.

Поліція затримала колишнього хлопця дівчини

Поліція затримала колишнього хлопця Вікторії. «Вони деякий час зустрічалися, але потім розлучилися. Чому? Він їй сказав, що вона повинна з ним спати. Віка не захотіла, він їй погрожував. Можливо, в ту ніч вона пішла до своєї подружки Насті, там були ще подружки і, ймовірно, запросили цього хлопця туди. Що сталося – ми не знаємо, але його поліція вже затримала й допитує», – розповіла OBOZREVATEL одна з родичок сім’ї.

Про сім’ю в селі знають небагато. Кажуть, що переїхали вони до них тільки взимку. Соціальні служби нічого особливого за сім’єю не помічали. Батько Віки Євген одружений вже втретє. Віка в нього ще від першого шлюбу, є син від другої дружини, зараз у сім’ї росте маленька дочка третьої дружини.

У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство.