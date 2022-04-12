Затримано кремлівськах агентів, які бажали створити «народні республіки» у західних областях України

На відео – покази одного з учасників угруповання, який пішов на співпрацю зі слідством. Він розказує, що група почала роботу з повалення конституційного ладу ще влітку 2021 року.

На нього вийшов відставний співробітник ворожої розвідки, який виявився організатором «схеми». Він заявив про намір створити нове народовладдя в Україні, і якщо чинна влада «сама не піде у відставку», то група перейде до силового сценарію.

Для захоплення влади угруповання мало завербувати 500 бойовиків. «Бажано, щоб це були люди із числа колишніх військовослужбовців. Особливо тих, які воювали в АТО», – розповідає чоловік.

Тому його завданням було не лише знайти 500 «добровольців», а й забезпечити їх зброєю.

Втілення плану мало збігтися в часі з російським повномасштабним вторгненням в Україну, але завдяки роботі СБУ мережу було викрито, а її учасників – затримано на початку березня.

Наразі спецслужба затримала організатора та ключових осіб в Івано-Франківській і Хмельницькій областях.

Один зі спільників співпрацює зі слідством. Він визнав свою вину та дав покази на організатора. Матеріали щодо нього за статтею 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу скеровано до суду. Підтримання державного обвинувачення в суді здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

Після завершення досудового розслідування в суд буде передано матеріали на організатора та інших співучасників.

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Служба безпеки України