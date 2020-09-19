Затримано львів’янку, яка намагалася незаконно вивезти дитину за кордон

18 вересня в пункті пропуску «Тиса» прикордонники Чопського загону перешкодили незаконним намірам львів’янки, яка намагалася вивезти за кордон півторарічну доньку за недійсним документом.

Дівчинка прямувала у супроводі матері. Під час перевірки документів 31-річна жінка пред’явила на контроль заяву від батька про дозвіл на виїзд дитини за кордон, видану у Львівській області.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон .

Однак, під час вивчення документів прикордонникам вдалося встановити, що на момент видачі заяви батько дитини перебував за межами України.

Про факт можливої підробки документа повідомили співробітників Національної поліції. Дівчинку через кордон не пропустили та у супроводі матері повернули на територію України. У діях жінки вбачають ознаки злочину, передбаченого ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів». // Діло