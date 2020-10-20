Затримано мешканця Дніпра, який намагався передати хабар поліцейському

Чоловік, якого співробітники дніпропетровської поліції викрили на злочинах, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, вирішив «відкупитися» від кримінальної відповідальності та запропонував тисячу доларів США одному з посадовців поліції.

37-річний житель Дніпра звернувся до заступника начальника Чечелівського відділення поліції – начальника сектору кримінальної поліції і пообіцяв надати тисячу доларів США за «послугу». Гроші він пропонував за уникнення відповідальності, яка йому загрожувала за незаконні оборудки з наркотиками.

Про корупційну пропозицію поліцейський повідомив працівників Дніпропетровського управління ДВБ НПУ. За матеріалами внутрішньої безпеки внесено відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Чоловіка затримали при передачі першої частини від обіцяного хабаря оперативники УДВБ НПУ та слідчі Чечелівського ВП, під процесуальним керівництвом Дніпропетровської місцевої прокуратури №4, у службовому кабінеті посадовця поліції. Кошти вилучено.

Слідчі поліції готують оголошення про підозру фігурантові. За підкуп службової особи йому загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України