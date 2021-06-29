Затримано мешканця Харківщини, причетного до щонайменше трьох випадків шахрайства у Львові

Під вигаданими приводами, за схемою «близький родич потрапив у біду – терміново необхідні гроші», затриманий видурював у мешканців значні суми коштів.

Зловмисника, 23-річного мешканця Харківської області, викрили та затримали оперативники карного розшуку спільно зі своїми колегами – співробітниками оперативно-пошукового відділу, Управління кримінального аналізу, а також співробітниками інших підрозділів поліції Львівщини відразу після вчинення чергового злочину.

Як встановили правоохоронці, 25 червня затриманий заволодів коштами у сумі 4 тисячі доларів США, 1 тисяча Євро та 10 тисяч гривень у мешканки Львова під приводом того, що її донька нібито отримала важкі травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди і терміново потребує грошей для проведення складної операції.

Того ж дня поліцейські затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання коштів. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Встановлена причетність затриманого до щонайменше трьох подібних злочинів, скоєних на території Львова та області, також перевіряється його причетність до скоєння інших правопорушень.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області