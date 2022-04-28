Затримано мешканця Кам’янського, у якого вилучено майже 8 кг вибухівки

За процесуального керівництва Кам’янської окружної прокуратури затримано та повідомлено про підозру місцевому мешканцю за фактом придбання, носіння, зберігання вибухових пристроїв та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідством встановлено, що 26 квітня 2022 року чоловік, перебуваючи у громадському місці, був затриманий правоохоронцями.

Під час огляду у чоловіка виявлено та вилучено майже 8 кг тротилу та детонатори.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури