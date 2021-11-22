Затримано мешканця Київщини за насильство відносно поліцейського

Коли поліцейські столиці намагалися затримати зловмисника, він автомобілем скоїв наїзд на оперативника і втік. Наразі розшукуваного затримано та поміщено до СІЗО.

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України встановили місце знаходження та затримали 50-річного мешканця села Петропавлівська Борщагівка, що на Київщині. Чоловік тривалий час перебував у розшуку за вчинення низки тяжких злочинів, зокрема насильство щодо співробітника поліції.

Раніше судимий за вбивство та угон авто, поєднаний з насильством, після звільнення з місць позбавлення волі повернувся до кримінального життя. Зловмисник знайомився з особами, втирався їм у довіру, розпивав з ними алкогольні напої, підмішуючи речовини, від яких потерпілі в результаті втрачали свідомість, та скоював крадіжки грошей і цінностей з їхніх осель. У двох таких епізодах чоловік заподіяв своїм жертвам матеріальної шкоди майже на 2 000 000 гривень.

Згодом фігурант скоїв розбійний напад. Підібрав випадкового пасажира до свого авто. Під час «дружньої» розмови запропонував чоловікові напій з невідомою речовиною, дочекався втрати свідомості потерпілого, відібрав у нього ювелірні прикраси і викинув непритомного у лісосмузі.

Правоохоронці встановили особу зловмисника та заочно оголосили йому про підозру. Співробітники Голосіївського управління поліції Києва та карного розшуку столичного главку поліції вийшли на слід фігуранта і проводили заходи для його затримання. Однак, тікаючи від поліцейських на автомобілі, він скоїв наїзд на оперуповноваженого, завдавши йому тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Сподіваючись уникнути відповідальності за скоєне, підозрюваний переховувався.

В результаті кропіткої оперативно-розшукової роботи працівники Управління розкриття злочинів, учинених відносно поліцейських, ДВБ НПУ затримали зловмисника та доставили його до Голосіївського УП ГУНП у місті Києві. Під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста Києва слідчі поліції вручили фігурантові підозру за ч.5 ст.185 (Крадіжка), ч.1 ст.187 (Розбій) та ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права внесення застави. За вчинене арештованому може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України