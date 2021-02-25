Затримано молодика, який робив закладки з наркотиками у Шевченківському районі столиці

Слідчі довели причетність затриманого до 44 епізодів злочинної діяльності. За даним фактом розпочато кримінальне провадження та оголошено правопорушнику про підозру.

Під час відпрацювання центрального району столиці співробітники Шевченківського управління поліції затримали хлопця за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Як розповів начальник відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, правоохоронці довели причетність 22-річного зловмисника до розміщення 44 закладок наркотичних речовин:

«Ми встановили, що молодик через телеграм-канал зв’язувався з потенційними клієнтами й розкладав закладки, а потім скидав фото, де саме розміщені наркотичні речовини та отримував за це грошову винагороду. Крім того, речові докази, які ми вилучили у правопорушника, направлено на проведення експертизи. Затриманий – мешканець Дніпропетровської області, раніше не судимий».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва місцевої прокуратури №10 слідчі оголосили фігуранту про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва