Затримано молодиків, які розгромили та пограбували кафе на столичному ринку «Позняки»

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва затримано та повідомлено про підозру особам, які вчинили грабіж з проникненням у приміщення (ч. 3 ст. 186 КК України).

Злочин стався близько 13 години 5 квітня 2021 року на території ринку «Позняки» у Дарницькому районі столиці.

Розпиливши в обличчя продавчині газовий балончик, молодики вибили двері та проникли в приміщення, в якому на той час проводилася інвентаризація.

Всередині молодики продовжили наносити тілесні ушкодження потерпілій, та, перекинувши на неї холодильник, стали трощити усе навколо. Після цього зловмисники заволоділи грошовими коштами з каси, а також особистими коштами потерпілої та втекли з місця вчинення злочину.

У ході оперативно-розшукових заходів вдалося встановити особи трьох нападників. Наразі двом з них повідомлено про підозру, вирішується питання щодо повідомлення про підозру третьому учаснику подій.

Дарницька окружна прокуратура міста Києва буде клопотати перед судом щодо обрання відносно зловмисників запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинене зловмисникам загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура