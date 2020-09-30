Затримано на хабарі посадовця Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області

Викритого на хабарі посадовця Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області взято під варту

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури затриманому на хабарі посадовцю Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Нагадаємо, що фігурант вимагав у місцевого підприємця 20 тис. грн за погодження та надання дозволу на розміщення білбордів без технічної документації на території, прилеглій до дороги державного значення.

Досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі СУ ГУ Нацполіції в області за оперативного супроводу УСР в області ДСР Нацполіції України.

Пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури