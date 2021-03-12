Затримано неодноразово судимого шахрая, який привласнив майже 1,5 мільйона гривень підприємця

11 березня на території Могилів-Подільського району працівники кримінальної поліції спільно з бійцями КОРДу затримали зловмисника, який намагався втекти на автомобілі. У нього вилучили привласнені злочинним шляхом кошти. Розпочато слідство.

За словами т.в.о. заступника начальника ГУНП у Вінницькій області Андрія Дамзіна, до кримінальної поліції надійшла інформація, що на територію області заїхав гастролер для вчинення злочинів. В ході проведення невідкладних оперативних та слідчих дій поліцейські встановили неодноразово судимого мешканця Закарпатської області, який «спеціалізувався» на шахрайських схемах.

В подальшому встановлено, що 37-річний зловмисник, видаючи себе за підприємця-фермера, запропонував свої послуги мешканцю Тульчина, який хотів купити 200 тонн зерна кукурудзи. Одночасно він домовився про продаж йому такої продукції з реальним продавцем — фермером у Жмеринському районі.

Коли на території фермерського господарства завантажувалися зерном автомобілі покупця, шахрай, увійшовши у довіру, отримав від покупця кошти та запропонував пройти в офіс для укладення договору купівлі-продажу. Сам натомість на автомобілі зник з місця події.

На території Могилів-Подільського району зловмисника затримали оперативники спільно з бійцями КОРДу. У фігуранта вилучено близько 1,5 мільйона гривень, його автомобіль поставлено на арештмайданчик.

Слідством готуються матеріали для оголошення затриманому молодику про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах, згідно із ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України. Такий злочин карається ув’язненням до 12-ти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області