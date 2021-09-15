Затримано одного з організаторів псевдореферендуму на Луганщині, який 7 років переховувався в Росії

СБУ встановила місцезнаходження і затримала одного з організаторів незаконного «референдуму» 2014 року у Луганській області. Зловмисник 7 років переховувався від українських правоохоронців на території РФ.

Співробітники СБУ затримали його під час спецоперації у Новопскові на Луганщині.

За даними слідства, зловмисник очолював так звану «виборчу комісію» з проведення псевдореферендуму у Новопсковському районі щодо «незалежності ЛНР».

Встановлено, що він брав активну участь в організації фейкового заходу, контролював «підрахунок голосів» та відправлення заповнених «бюлетенів» до тимчасово непідконтрольного українській владі Луганська.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, зловмисник втік до РФ.

Слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та оголосили у розшук.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

Заходи із викриття і затримання зловмисника проводили співробітники Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

СБУ продовжує роботу щодо притягнення до кримінальної відповідальності організаторів незаконного «референдуму» 2014 року на сході України. Понад 160 зловмисників отримали судові вироки. Ще понад 60 матеріалів проваджень направлено до судів.

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