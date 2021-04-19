Затримано організатора незаконного відчуження двох об’єктів комунальної нерухомості в Києві

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва викрито групу осіб, які організували схему незаконного відчуження об’єктів нерухомості, що належать територіальній громаді міста Києва, з метою подальшого продажу (ч. 4 ст. 190 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 51-річний мешканець Київщини організував схему незаконного переоформлення на підставних осіб права власності на два об’єкти комунальної власності (приміщення перших поверхів у гуртожитках) з використанням підроблених документів, а також їх подальший продаж.

Так, в ході проведення слідчих дій затримано організатора та виконавця вказаних злочинів при спробі продати один з об’єктів нерухомості добросовісним набувачам.

У межах кримінального провадження проведено обшуки в офісних та житлових приміщеннях, у ході яких вилучено чорнові записи, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та банківські картки.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.

У межах провадження тривають слідчі дії з метою встановлення інших учасників злочинної схеми. Також прокуратурою готуються позовні заяви до суду щодо повернення незаконно відчуженого майна територіальній громаді.

Викриття злочинної діяльності проводилося прокурорами спільно із слідчими Печерського УП ГУНП у м. Києві за участі працівників ДМП НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура