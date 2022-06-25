Затримано організатора шахрайської схеми збуту неякісних бронежилетів для ЗСУ

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури у ході багатоетапної операції викрито зловмисника, який організував збут недоброякісних бронежилетів, у тому числі представникам волонтерських організацій, що займаються допомогою ЗСУ (ч. 3 ст. 190 КК України).

У межах досудового розслідування встановлено, що продаж військових товарів неналежної якості організував мешканець м. Києва, який залучив до протиправної схеми інших громадян України в якості пособників.

Зловмисники через соціальні мережі та месенджери рекламували продаж бронежилетів, що відносяться до 5 класу захисту та начебто містять бронепластини з високоякісної заводської сталі.

За кожен «бронежилет» ділки отримували від 10 до 16 тисяч гривень.

У дійсності елементи захисту були виготовлені кустарним способом з використанням низькоякісних металевих пластин, що не відповідають заявленим стандартам якості, прострілюються кулями та неефективні навіть від уламків.

За результатами багаторівневої спецоперації та безпосередньо у ході контролю за вчиненням злочину організатора схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі особі повідомлено про підозру та обрано запобіжний заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, які до неї причетні.

Заходи із викриття правопорушення проводилися прокурорами спільно з співробітниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ та слідчими Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Київська міська прокуратура