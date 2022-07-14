Затримано організатора злочинного угруповання, який переховувався від слідства за розкрадання надр на ₴1 млрд.

Служба безпеки України встановила місцезнаходження і затримала на Харківщині організатора кримінального угруповання, яке розграбовувало надра східного регіону.

Більше 5 місяців зловмисник переховувався від слідства за організацію нелегального видобутку будівельного піску у промислових масштабах.

За висновками експертизи, його незаконна діяльність завдала збитків бюджету та природоохоронному фонду держави у розмірі майже 1 млрд грн.

Нагадаємо, що на початку цього року СБУ знешкодила злочинну групу, яка налагодила підпільний видобуток корисних копалин у Харківській області. Зловмисники облаштували декілька нелегальних кар’єрів на території Роганської об’єднаної територіальної громади, з яких вивозили пісок у промислових масштабах.

Викрадені надра реалізовували через розгалужену мережу афілійованих комерційних структур.

Тоді правоохоронці затримали трьох організаторів незаконного бізнесу. Проте їх ватажок переховувався від слідства і був оголошений у загальнодержавний розшук.

Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлено, що зловмисник входив до найближчого оточення покійного кримінального авторитета на прізвисько «Князь». Його угруповання причетне до умисних вбивств, рейдерства і викрадення людей у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Банду було нейтралізовано в ході масштабної спецоперації СБУ у липні 2020 року.

Тривають комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів проти України.

Затримання зловмисника проводили співробітники СБУ у Харківській області спільно з Національною поліцією та за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Служба безпеки України