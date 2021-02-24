Затримано особливо небезпечного злочинця, який понад три роки перебував у розшуку

З серпня 2017 року 54-річний раніше неодноразово судимий за вчинення корисливих та насильницьких злочинів чоловік переховувався від поліції за кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) і ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Встановили місце знаходження і затримали зловмисника 23 лютого працівники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області за підтримки співробітників полку поліції особливого призначення на території одного з населених пунктів Полтавської області.

Під час розслідування встановлено, що чоловік спільно з трьома іншими учасниками групи у період з липня 2016 по січень 2017 років викрадали громадян, вимагаючи великі суми грошових коштів за неіснуючі борги. Жертв обирали серед осіб, які, на думку злочинців, мали значні грошові кошти та займались підприємницькою діяльністю.

Так, інформацію про першу заможну ціль зловмисник отримав від свого подільника, з яким відбував покарання у місцях позбавлення волі. Жінка, нібито, була винна їх знайомому гроші у сумі 400 тисяч доларів США, які той позичив їй для ведення бізнесу.

Для збору додаткової інформації щодо фінансового стану жертви, її розпорядку дня та звичок один з учасників злочинної групи представився бізнесменом з Донбасу, втерся у довіру до жінки та пообіцяв надати гроші на розвиток справи.

Зібравши необхідну інформацію, у липні 2016 року зловмисники проти волі помістили жінку до багажнику автомобіля, побили, зв’язали липкою стрічкою та вивезли у заздалегідь приготовлене місце. Злочинці отримали від потерпілої 10 тисяч доларів США та обіцянку передати в цей же день залишок коштів.

За аналогічною схемою зловмисниками був встановлений контакт та довірливі відносини ще з однією жертвою. У грудні 2016 року після виходу з кафе потепілого силоміць посадили до автомобіля, зв’язали та відвезли до одного з гаражів у Харкові. Учасники злочинної групи протягом двох годин били чоловіка і катували. Коли потерпілий втратив свідомість, зловмисники вивезли його у лісосмугу, де від отриманих травм він помер.

Окрім цього, за схожих обставин у січні 2017 року був викрадений ще один потерпілий, від якого планували отримати 65 тисяч доларів США, здійснюючи психологічний вплив та погрожуючи фізичною розправою з його рідними. В цей же день на блок-посту «Пісочин» злочинні дії 54-річного зловмисника та його спільників були припинені працівниками поліції.

У подальшому правопорушник почав переховуватись від органів досудового розслідування та в серпні 2017 року був оголошений у розшук.

В теперішній час розшукуваного затримано у встановленому законом порядку. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Харківської області