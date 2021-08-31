Затримано ОЗГ, яка вчинила розбійний напад на водія-експедитора та відібрала у нього понад ₴200 тисяч

Вночі, 30 серпня, у м. Погребище група невідомих осіб, застосувавши фізичне насильство та балончик з перцевим газом, вчинила розбійний напад на водія, який доставляв продукти до торговельних мереж та проводив розрахунки з їх представниками.

Розбивши вікно, з транспортного засобу потерпілого нападники забрали гроші та втекли на автомобілі Citroen. До злочину зловмисники ретельно готувались та чітко розподілили між собою ролі.

Затримані знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Злочин стався близько третьої години ночі на вулиці Б. Хмельницького. Під час розвантаження товару зловмисники розпилили водію в обличчя перцевий газ, забрали з машини гроші та втекли.

Під час оперативних та розшукових заходів поліцейські встановили, що зловмисники втекли на автомобілі Citroen, де на них чекав ще один співучасник злочину.

За словами начальника управління карного розшуку Андрія Дамзіна, для затримання нападників було введено план «Перехват» та задіяні усі необхідні сили поліції. Двох зловмисників оперативники затримали одразу після вчинення злочину поблизу Погребища. Один з них – 17-річний підліток. Інших двох учасників організованої злочинної групи затримали у смт. Стрижавка та м. Вінниця.

З’ясувалось, що злочин організував 28-річний житель Стрижавки. Зловмисники вивчали час виїзду водія-експедитора, його маршрут руху, місця розрахунків за замовлення. Автомобіль, на якому пересувались нападники, організатор злочину взяв у знайомого. Після вчинення розбою, гроші нападники сховали у лісопосадці.

Зловмисники затримані у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Двом з них вже оголошено про підозру. За такий злочин передбачено до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Один з учасників злочинної групи має кримінальне минуле та судимість за наркозлочини.

Відділ комунікації поліції Вінницької області