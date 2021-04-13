Затримано підозрюваних у вбивстві громадянина Вірменії учасників банди, які переховувались від слідства

Восени 2019 року у Полтаві було затримано лідера та фігурантів етнічного кримінального угруповання, яке вчиняло тяжкі та особливо тяжкі злочини. Згодом працівники Департаменту внутрішньої безпеки та Головного слідчого управління Нацполіції встановили причетність групи до умисного вбивства на території Вірменії. Після отримання підозри двоє фігурантів втекли, сподіваючись уникнути покарання.

У вересні 2019 року працівники Департаменту внутрішньої безпеки та Головного слідчого управління Національної поліції України затримали у Полтаві організатора потужного бандформування – «Самвела Донецького» – та його найближчих спільників.

За сприяння керівництва Нацполіції зловмисникам, які тривалий час завдяки корумпованим зв’язкам у правоохоронних органах уникали відповідальності, врешті було інкриміновано створення та участь у злочинній організації, вимагання, вчинене організованою групою із заподіянням тілесних ушкоджень, та хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Суд взяв лідера угруповання під варту без права внесення застави, а двом учасникам банди обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Водночас оперативники ДВБ та слідчі ГСУ НПУ встановили, що фігуранти перебували у міжнародному розшуку за вбивство чоловіка на території Республіки Вірменія.

Мотивом для вчинення тяжкого злочину стало нерухоме майно. Лідер бандформування вимагав у колишнього чоловіка своєї співмешканки відмовитися від квартири та переоформити право власності. Погрози фізичною розправою закінчилися вбивством у Єревані: зловмисники напали на жертву вночі на вулиці та завдали чисельних ножових поранень, які стали смертельними.

11 серпня 2020 року за місцем мешкання двох учасників групи, які знаходилися під домашнім арештом, оперативники ДВБ та слідчі ГСУ, за фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ НПУ та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України, провели санкціоновані обшуки та оголосили про підозру за п.12 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Одночасно було вручено підозру в умисному вбивстві й лідеру злочинної організації, який перебував у слідчому ізоляторі тимчасового тримання.

На обрання санкції у суді зловмисники не з’явилися, і 14 серпня 2020 року їх оголосили у розшук. Сподіваючись уникнути відповідальності, спільники переховувались, дотримуючись правил конспірації. Однак у результаті оперативно-розшукових та слідчих заходів місце їхнього схрону встановлено. 13 квітня 2021 року втікачів затримали в одному з орендованих ангарів на території Києва.

Суд відправив підозрюваних під варту без права внесення застави. За скоєння умисного вбивства учасникам банди загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України