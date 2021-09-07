Затримано поліцейського посадовця, який вимагав хабар від харківського підприємця

Харківська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно заступника начальника сектора одного з районних управлінь ГУНП в Харківській області за фактом одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як повідомив начальник відділу обласної прокуратури Олександр Цимбалістенко, досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника сектора одного з районних управлінь ГУНП в Харківській області вимагав неправомірну вигоду від одного з харківських підприємців, який здійснює роздрібну торгівлю на території обслуговування вказаного районного управління поліції.



У ході слідства встановлено, що підприємець у кінці липня 2021 року передав службовій особі частину грошей у сумі 9 тис. грн.

7 вересня 2021 року при передачі другої частини неправомірної вигоди, що складала 13 тис. грн, поліцейського затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру затриманому за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Окрім цього, готується клопотання про відсторонення від займаної посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводять слідчі Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харків) Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Другого оперативного відділу (з дислокацією в м. Харків) Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури